El gobernador Sáenz participó de la asunción de la nueva Presidenta de la Corte de Justicia

El gobernador Gustavo Sáenz participó en la ceremonia en la que la jueza Teresa Ovejero asumió la presidencia de la Corte de Justicia de Salta, con mandato, en los términos del artículo 152 de la Constitución Provincial, hasta 2023. También asumieron como vicepresidente Fabián Vittar y en la vicepresidencia segunda, Adriana Rodríguez Faraldo.

“Estoy convencido que trabajarán incansablemente por el bienestar de los salteño”, indicó el Gobernador tras el acto. Posterior a la firma del Acta correspondiente por parte del Gobernador y miembros de la Corte, tomó su lugar en el estrado la nueva Presidenta del máximo tribunal e hizo uso de la palabra.

Resaltó que como la primera mujer que alcanza este lugar “sin duda me llena de orgullo, pero también me impone un enorme compromiso”. En sentido también tuvo en cuenta que “desde hace tiempo el Poder Judicial de Salta tiene mujeres que ponen todo su empeño en el trabajo cotidiano, lo sé y me reconozco entre ellas”.

Enfatizó que “con la mirada puesta en el interior, el próximo miércoles 15 de diciembre se publicará el llamado a Licitación para la construcción de la Ciudad Judicial de Orán. De este modo, al igual que lo ya realizado en Salta, Tartagal y Metán”. Esta obra gestionada y concretada por el Gobierno de Salta “permitirá concentrar en un solo edificio todas las dependencias judiciales, con la ventaja que implica contar con espacios especialmente diseñados para la prestación del servicio de justicia y con las necesidades de infraestructura”, indicó la nueva Presidenta de la Corte. Luego, agregó: “Al asumir esta tarea, tengo presente el Preámbulo de la Constitución Nacional que expresa las finalidades institucionales básicas del país y el criterio de interpretación del texto constitucional y de todo el sistema normativo. Allí leemos el mandato de “Afianzar la Justicia”, ése será precisamente el objetivo mayor que guiará mi gestión”, indicó Ovejero durante el acto de asunción.

También puntualizó que “la mirada de género debe ser parte de la modernización del Poder Judicial, a fin de adecuarlo a las necesidades y a las exigencias de los tiempos actuales”.

Añadió que entre los ejes estratégicos de su gestión, dará especial relevancia “a la transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial y al fortalecimiento de la carrera judicial, con objetividad en la selección e igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos”.

Teresa Ovejero, quien se convirtió en la primera mujer que preside la Corte de Justicia de Salta, tiene 28 años de trayectoria en el Poder Judicial y fue designada en el tribunal superior en 2018. Anteriormente se desempeñó como secretaria del Tribunal Electoral de la provincia, como supervisora de la Oficina de Gestión de Audiencias y Supervisora de la Sindicatura Interna, entre otros cargos. Está especializada en Derecho Público y tiene diplomaturas en Derecho Electoral, en Transparencia y en Género.

Teresa Ovejero fue elegida por el voto de sus pares en reemplazo de Guillermo Catalano.

En la ceremonia estuvieron presentes los jueces de la Corte, autoridades de la Cámara de Senadores y Diputados, legisladores provinciales y nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, junto a magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial, Justicia federal, entre otros.