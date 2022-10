“El Gobierno Nacional tiene que terminar con el plan platita”

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, Patricia Bullrich – Titular del PRO, se refirió a la sesión de diputados con respecto al Presupuesto 2023 y señaló los errores del gobierno actual.

Tras la sesión que dejó 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones, la Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2023.

Bajo este marco, Patricia Bullrich, dijo «quiero felicitar a los diputados del PRO, no se dejaron imponer un presupuesto coorporativo, fueron claros. El gobierno está tomando de su propia medicina, ya no les funciona el gastar y gastar, no va más».

También señaló que desde su espacio no van a permitir que se le meta más la mano en el bolsillo a la gente, «el gobierno tiene que hacer cosas, este presupuesto hace muy pocas y lleva el país al límite, este gobierno trata de meter dinero ahora por las elecciones y sabe que eso es explosivo», dijo.

Aseguró además que en el País están rondando pesos como en el 89′, «en cualquier país del mundo un 100% es un hiper inflación pero aquí no se la toma como hiper, dejaron todo al límite y esto explica el fracaso de este gobierno», finalizó.