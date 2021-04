El Gobierno restringe actividades en el AMBA para reducir los contagios de coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche una serie de medidas que regirán desde las 0 horas del viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de contener el crecimiento de los contagios de coronavirus, que hoy ascendieron a 25.157 casos, con 368 decesos.

Las normas abarcan la reducción de la circulación entre las 20 y las 6, la suspensión de las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados, y que los comercios deberán cerrar a las 19, mientras que las actividades gastronómicas podrán funcionar con entrega a domicilio luego de ese horario.

Además, desde el lunes 19 hasta el viernes 30 los tres niveles educativos deberán volver a la modalidad virtual.

“En la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo un poco más”, sostuvo el Presidente en un mensaje desde la residencia de Olivos, y aseguró que “el virus nos está atacando y lejos está de ceder”.

“Hoy preferí hablarles nuevamente y tomar medidas porque creo que lo que hemos intentado la semana pasada ha sido poco a la luz de muchas cosas que hemos visto ocurrir a lo largo de este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, remarcó.

El mandatario explicó que “hace apenas un mes atrás, acumulamos 45.498 casos de contagios, mientras que la semana que acaba de terminar acumulamos 122.468 casos y la semana que va transcurriendo en este momento seguramente va a superar esta cifra”.

“El contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus”, expresó.

El mandatario pidió que “los gobiernos provinciales y municipales fiscalicen las decisiones que tomamos y hagan cumplir las decisiones”. “Lo que más necesitamos es que ustedes, argentinos, argentinas, entiendan que el cuidado individual es central, no solo para que no nos contagiemos nosotros, sino para no contagiar al otro”, insistió.

El Presidente adelantó que llegarán más vacunas este fin de semana y destacó que el Gobierno nacional está llevando a cabo “un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa en un mundo que definitivamente no ofrece las vacunas que se necesitan”.

“Seguimos incansables negociaciones con todos, consultando a todo el que pueda ser proveedor de vacunas para que esas vacunas lleguen a los argentinos”, indicó, y detalló que “la misma ley que nos facultó a nosotros como Estado nacional a comprar vacunas facultó a todas las provincias a hacerlo”.

Y señaló que “las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países”. “Nosotros estamos entre esos países que irónicamente tienen cierto privilegio de poder seguir accediendo a vacunas y vacunando a su pueblo”, consideró.

El cumplimiento de las medidas estará a cargo de las fuerzas federales, mientras que las Fuerzas Armadas colaborarán con la atención sanitaria donde sea necesario.

Tal como ocurrió con las medidas dispuestas hace una semana, el resto de las jurisdicciones puede adherir. “Espero que los gobernadores y los intendentes que entienden que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan”, sostuvo Fernández.

“Como Presidente de la Nación preservaré la salud de todos los argentinos y todas las argentinas y procuraré su cuidado al máximo”, afirmó, y remarcó: “No me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles, no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente, lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos”.