El hospital de Joaquín V González «está pobre y no tiene ni agua caliente»

La presidenta del Concejo Deliberte, Ana Silvia Sarmiento, viene realizando denuncias similares a las de Marina Guanco, respecto a los gerentes del hospital de Joaquín V González.

Ella sistemáticamente denunica al intendente de Joaquin V González, Juan Domingo Aguirre porque hace décadas no informa que hace con la plata, recursos de la localidad e incluso con los recursos extraordinarios.

«El intendente no rinde cuentas desde el 2017, la jueza nos dio lugar nosotros y le dio un plazo de 45 días para presentar la documentación».

Sarmiento explicó que considera parte de sus funciones denunciar el incumplimiento en rendición de cuentas de Aguirre. Uno de los pedidos de informes se vincila a los fondos que recibió el municipio en concepto de canon de explotación de tierras en la empresa estatal de Salta Forestal.

«Lo cierto es que él va a apelar, va a poner todas las excusas para no rendir cuentas.

Lo de Salta Forestal en 2019 se hablaba de 34 millones, 66 millones en 2020 y 158 millones en 2021, sin contar otras partidas que reciben».

Respecto a las denuncias que realizó Marina Guanca, gerenta del Hospital Joaquin V González, Sarmiento explicó que a veces las enfermeras cubren a los médicos cuando hay partidos de fútbol para que vean el primer tiempo y poder atender a los que están en la guardia.

«Nuestro hospital es re pobre, ni siquiera con agua caliente. La situación es deplorable.

Aquí el que hacia y deshacía es Acuña, el gerente del hospital, hacía fiesta mientras estábamos todos encerrados».

Además señaló que la situación del hospital va de mal en peor. «Hace rato que no mejoramos en nada, todo lo atamos con alambre. Olvídate, acá no hay nada, no hemos progresado; la gente vive situaciones de extrema pobreza».

Siguiendo con el tema, Sarmiento explicó que hay una condena social en cuanto al intendente y al gerente del hospital y que: «el sobrino del intendente dejo de ser diputado para ser secretario de gobierno, por lo problemas. La gente está enojada».

Finalmemte, señaló que en este momento el hospital está trabajando, pero tiene mucha gente en negro. «Tenes un chófer de ambulancia que está trabajando ad honorem, en teoría. Explícame como en salud si tenían 120 hs, están cobrando 240 hs».