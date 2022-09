El incendio de los pastizales de Colonia Santa Rosa, se extendió hasta Iruya

Ya se quemaron más de 5000 hectáreas en zona de productores, desde el mismo gobierno lo desmienten porque hablan de 1300 hectáreas y de un incendio que ya pasó o está contenido, siendo que, desde el interior, Orán y Colonia Santa Rosa, explicaron que no es así, que el fuego sigue avanzando y quemando distintas partes de las Yungas muy importantes.

No solo se están quemando las yungas, también se está incendiando la isla de caña, Iruya. Eulogio Aramayo, periodista de cadena máxima, comentó que desde ayer a las 11 de la mañana, el incendio consumió muchas hectáreas y esto preocupó al vecino, personal policial estuvo trabajando para trata de contener el incendio. “Al llegar la noche, bajó excesivamente la temperatura, el cual ayudó a que los vecinos puedan apagar los focos más importantes, ya que ellos no poseen camiones de bomberos”, dijo.

Todavía, hay una cierta cantidad de vecinos, que están atentos a que se vuelva a reavivar esos focos. “El incendio inició en zona este, al final de la avenida San Martín. No tenemos camión de bomberos, la policía no cuenta con móviles, tenían uno que andaba a pedazos. Estuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo y prometió que pronto traería una solución a Isla de Cañas, pero todavía no aparece esa solución”.

Por otra parte, el periodista indicó que las ambulancias también se encuentran en muy mal estado. “Desde Isla del Caña hasta Orán, en el km 40 la ambulancia quedó varada, ya que su estado es precario”.