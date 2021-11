El intendente de La Merced amenazó de muerte al presidente del Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, fue agredido por el intendente de la localidad.Según contó el edil esta represalia podría deberse a las cinco denuncias penales que radicó en contra de su persona. Estas se deben a malversación de fondos, falta a los deberes del funcionario público, entre otros.

Según contó el concejal, él se dirigía a un festival en La Merced cuando el intendente se acercó y lo empezó a empujar, al ver que este no respondía a sus agravios, le dijo: «No te hago cagar acá porque hay gente, no te mato porque hay gente. Te voy a hacer seguir y donde vayas te voy a mandar a matar y si no lo hacen yo lo voy a hacer».

En ese momento el intendente estaba acompañado por la jueza de paz y el concejal Torres, quien intentó frenarlo poniéndole la mano en el pecho.

Por otra parte reflexionó que en el interior provincial hay mucha corrupción e impunidad. «Se creen dueños del pueblo», dijo. Además añadió que solicitó ante la policía de Salta una restricción de acercamiento y una cautelar, porque también amenazaron a su familia.

Finalmente adelantó que presentarán más testigos y buscarán ampliar la denuncia.

Escucha la nota entera en el siguiente link: