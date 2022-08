El mercado Cofrutos es uno de los sectores que ha sufrido por la inflación

El presidente del Cofruthos, Enrique Del Pino expresó cómo se está proveyendo el mercado cofrutos, el incremento de precios y la situación económica.

«El tema del limón viene desde mediados de año, hace como 3 meses que venimos con el bajo precio por el problema de la importación y al no haber importación, no están teniendo el papel para hacer las cajas de cartón para hacer las exportaciones, es un papel blanco», dijo.

Asimismo, explicó que un Kg de limón en el campo cuesta $1,20, una jaula estaría costatando un promedio de $200 y para cosecharla el productor necesita $110 de mano de obra. «Mas el movimiento de gente y maquinas está en un promedio de $250; o sea que no pueden cosechar la fruta. El gobierno no toma ninguna medida para buscar una solución».

Del Pino afirmó que el ex intendente de Pichanal, Julio Jalit, tenía una plantación nueva y estaba volteando el limón porque decía ‘planto soja o planto cualquier otra cosa que me va a redituar más que plantar limón’. «Esa plantación tenía 4 años. Su producción fuerte es a los 5, hace años que viene peleando con el tema de precios y no lo acompañan los números. No puede cosecharlos ni para mandarlos para jugo, no le dan los números por ningún lado. Para el colmo todos los insumos están dolarizados».

El limón es un fruta que la sacas 4 veces al año. «Con un limón solucionas una milanesa o una ensalada para 4 personas».

Por otra parte, el presidente del Cofruthos indicó que hay poca producción de cebolla, hubo muy poca lluvia. «En los Valles ya se terminó la cebolla, en todo el país está muy alto el precio».