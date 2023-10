El Ministerio de Salud informa que se detectó un caso probable de sarampión

El Ministerio de Salud informa que se ha registrado un posible caso de sarampión en la Ciudad de Salta. El caso probable de sarampión es de un hombre de 20 años, quien fue atendido por un efector público de la ciudad de Salta con síntomas compatibles de Enfermedad Febril Exantemática y que presente seroconversión serológica para sarampión. Ambas muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Referencia Provincial de Sarampión y Rubeola ubicado en el Hospital Público Materno Infantil.

Los equipos de respuesta rápida (ERRA) se encuentran realizando actividades en terreno referidas al control de foco de acuerdo con los lineamientos ante esta situación.

Ante esta situación el Ministerio de Salud recuerda a la población que las actuales coberturas de vacunación están, a nivel mundial, por debajo de las metas propuestas por lo cual existe un riesgo elevado de contraer enfermedades inmunoprevenibles. Por lo expuesto se recomienda a la población (niños, niñas y personas adultas) que verifiquen y completen esquemas de vacunación y que ante la presencia de fiebre y exantema consulten a un centro de salud.

Esquema de vacunación completo según Calendario Nacional de Vacunación:

▪ De 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral.

▪ Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

▪ Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Para residentes de Argentina que viajen al exterior

● Niños y niñas de 6 a 11 meses de vida: deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (“dosis cero”). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

● Niños y niñas de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario

● Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral.

● Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o

confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

● Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

● Persona gestantes: Se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

Se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje en embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión, así como en menores de 6 meses de vida por no poder recibir la vacuna y ser el grupo de mayor vulnerabilidad

Así mismo se recuerda que la vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses, personas gestantes y con inmunosupresión.