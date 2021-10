El municipio pone en agenda el abordaje y concientización sobre la Dislexia

Con motivo de conmemorarse cada 8 de octubre el Día Internacional de la Dislexia, la Subsecretaría de Promoción Social, Inclusión y Discapacidad realizó una jornada de concientización y visibilización en el SUM del CIC del barrio Limache.

Con un taller lúdico y recreativo, organizado por la Dirección de Discapacidad, se compartió con padres y niños información sobre el trastorno de la dislexia que afecta las habilidades en la lectura y escritura, lo que a su vez genera problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda y dificultades en las nociones espacio-temporales.

David Sosposa, titular del área, indicó que, según la ONU (Organización de Naciones Unidas), la dislexia afecta al 10 % de la población mundial de niños, niñas, adolescentes y adultos.

“En esta jornada tomamos conciencia de la importancia de un diagnóstico adecuado y preciso para lograr tratar el trastorno de la dislexia. Como municipio lo ponemos en agenda, lo hablamos para poder informar, y tratar este trastorno en familias en situación de vulnerabilidad social, que quizás aún no lo saben o lo desconocen.”, dijo Sosposa.

Desde el área de la Niñez, a cargo de Silvina Tapia, se explicó que el principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura y, producto de esto, tiende a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas.

Los vecinos que deseen conocer más sobre el tema podrán acercarse hasta la Oficina de Discapacidad ubicada en el ingreso del Centro Cívico Municipal, en Av. Paraguay 1240, de lunes a viernes de 8 a 20.

También pueden comunicarse al 0800-122-5521 o al número 4160900 int. 1702, de lunes a viernes de 8 a 20, ingresar a la página web: www.municipalidadsalta.gob.ar a Salta Activa o a la Ventanilla Virtual.