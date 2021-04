El PO dará una charla sobre “Vacunas, crisis capitalista y segunda ola”

La misma estará a cargo del dirigente nacional Marcelo Ramal

Hoy, a partir de las 19:00 Hs, se llevará a cabo una charla que tendrá varios temas para debatir. Para contarnos un poco más, el economista, político y profesor, Marcelo Ramal, dialogó con el equipo de máxima tarde: “Esta charla y debate va a tratar de meterse en los problemas cruciales que hoy estamos atravesando en la argentina, en torno a lo que ocurre con la pandemia y de qué manera y con qué orientación social se está abordando desde el lado del estado, de los gobiernos y cuál es la orientación social que el pueblo necesita ver e impulsar en esta situación tan grave”.

Además, ante la segunda ola de COVID, Marcelo opinó: “Uno de los grandes problemas de esta crisis pandémica, es que no solo ahora sino desde hace mucho tiempo, en argentina y en el mundo, no se ha rescatado la salud y la vida, sino que se recató fundamentalmente al capital, a través de subsidios y socorros económicos de todo tipo. Ese tipo de rescates ha alimentado una fenomenal especulación financiera, como se aprecia hoy también a escala mundial. Ahora, nadie se quiere hacer cargo de las urgencias de esta segunda ola, que exige un cierre de actividades no esenciales y al mismo tiempo un financiamiento de ese cierre con recursos que evidentemente no los tiene la mayoría trabajadora, sino que los tiene el capital”.

Otro de los temas a referirse, fue la crisis económica por la que está pasando el país: “No se puede separar de la pandemia, no solo porque esta agravo la situación de pobreza, sino que toda esa población precarizada y desocupada, es empujada por la propia miseria social a ganarse la vida como puede, como changuista, vendedor ambulante, realizando horas extraordinarias en su trabajo. Entonces que ocurre, esto es como a lo llovido mojado, esta situación precedente se agrava ahora con una pandemia que ha recrudecido y un gobierno que no está dispuesto a financiar esto que parece ser una medida drástica de reorganización, cierre de actividades no esenciales. Entonces, este es el gran problema que hoy está colocado como disyuntiva”.

“Para ver la charla, la gente debe ingresar a la pagina Www.Politicaobrera.com, o en el Facebook que se llama “Política Obrera””, concluyó el político.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/4MyhB3ahzc/