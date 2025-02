El rincón más caliente de América: el Chaco salteño bajo temperaturas extremas

Las explicaciones del por qué, el departamento Rivadavia, tiene los registros más altos. El miércoles superó los 46°C. Lo peor es el pronóstico para los próximos días.

El Chaco salteño fue, durante toda la semana, el centro de mayor calor de todo el continente, según el ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo). Pero es no es todo, la tendencia se mantendrá por al menos una semana más, según los modelos meteorológicos.

Sin lluvias, desde hace más de 20 días, se completarán un mes complicado para la población, extremo para los animales y desastroso para la agricultura.

La tendencia del calor extremo se mantendrá durante este fin de semana ya que, según la información del Servicio Meteorológico Nacional, identifica el polo de calor en torno del departamento salteño Rivadavia; es decir en el este de Salta, también en noroeste de la provincia de Chaco, el norte de Santiago del Estero y en el oeste de Formosa).

El miércoles último, en Rivadavia, se registró una temperatura máxima de 46,5°C, según el registro del SMN ARG. La segunda marca estuvo en el Municipio de Orán, con un marcador de 46 grados en un cartel ubicado en la plaza San Martín.

«Está por demás caliente el monte», informó Iván Palomo, desde Santa Victoria Este. «Salimos a ver los animales temprano y ya a las 11 tenemos que volver de los puestos porque no se aguanta el calor; te aprieta el pecho y no podés respirar. Recién a las 18 salimos de vuelta. Si bien estos días fueron los más terribles, estamos así desde hace más de 25 días que no llueve. Por ahora no se mueren los animales, pero necesitamos lluvias para que alivie el calor», dijo el productor criollo.

El especialista del clima, Ignacio Nievas dijo que, de acuerdo a los modelos de pronóstico consultados, «se puede observar en las previsiones que van más allá de los diez días, que este calor estaría siendo muy intenso como ahora, por lo menos hasta lunes, martes de la semana que viene. Hay otras previsiones que muestran, hasta mediados de la semana que viene; es decir hasta el próximo jueves», dijo Nievas.

Los modelos entonces indican que recién para el viernes, de la semana que viene ahí, habrá una leve disminución de temperatura, pero siempre dentro de un contexto cálido.

El especialista dijo que la ola de calor es para toda la provincia, pero para el norte será peor. En el centro del Valle del Lerma rondó los 35 grados; en Orán, llegó a los 45°C; pero la que batió el récord, como casi siempre, es Rivadavia, que tuvo 46.5, máxima. Históricamente, en las estadísticas argentinas, Rivadavia figura con un valor de 49°C», dijo Nievas.

Y ante la pregunta es ¿por qué el Chaco salteño es la zona más caliente de toda Sudamérica? Y Nievas lo explicó así: «es caliente porque en la llanura chaqueña entra todo el aire proveniente del norte; todo el calor de Brasil y Paraguay. Todo ese aire cálido y seco aumenta la temperatura. Es además la parte más continental, no está tan cerca del océano Atlántico, y no tiene la influencia del Pacífico. En esa parte central y norte del país no hay influencia, porque la cordillera del Ande es una barrera infranqueable», explicó.

Además describió que esa llanura chaqueña está en un nivel que va entre los 200 a 300 metros sobre el nivel del mar. «Eso juega un rol importantísimo. El factor más importante es la latitud, pero un factor modificante es la altitud», dijo y dejó una imagen mental que el Chaco es como un gran cuenco continental.