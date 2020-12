El senador Ramos denunció que el ex fiscal Alejandro Saravia tendría casos de corrupción en su familia y no lo plantea

En entrevista exclusiva con Andrea Lazarte, el senador por Rosario de Lerma, Sergio Ramos, expresó su opinión en relación a los cambios de leyes por actos de corrupción.

Llegan las elecciones y según el senador, se empieza a hablar de actos de corrupción y sin embargo son escasas las leyes que se modificaron de acuerdo a esto. Ramos expresó un ejemplo con el ex Fiscal, Alejandro Saravia.

“ALEJANDRO SARAVIA HABIENDO SIDO FISCAL, DIPUTADO Y CONOCIENDO CASOS DE CORRUPCIÓN NUNCA PRESENTÓ PROYECTOS PARA CAMBIAR LAS LEYES”.

“Estuvo como fiscal, como diputado y no presentó leyes para modificar éstas cuestiones. Es lo mismo que yo diga, hay que hacer cosas en el Municipio que yo no hice. Hay otras cuestiones que tienen que ver con cosas internas, que en el caso del ex fiscal hay corrupción dentro de la familia y no las plantean”.