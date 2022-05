El suegro del Intendente de Rivadavia Banda sur amenazó de muerte a un vecino de la localidad

En medio de la crisis por la falta de combustible en en el norte de la provincia, Joaquín Torres, el suegro del Intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo «Polo» Cuenca, amenazó a un vecino luego de que éste último expusiera en redes sociales un video de como aprovechan eses parentesco para obtener beneficios personales.

Ante esta situación, Victor Casasola denunció en Pan & Circo que el suegro compra dos tanques de 1160 litros de combustible en EESS, para luego llevarla a su estación de servicio y revenderla a un precio mayor, mientras que a los demás vecinos les niegan comprar aunque sea bidones.

«El suegro del intendente se le dio por poner una estación de servicio y sacar combustible del módulo comunitario nacional y vender en su estación.A nosotros no nos quieren vender más de 5, 10, 12 litros»dijo Casasola.

Asimismo, aformó que con ese combustible no hacen nada, ya que Rivadavia tiene muchos parajes, y que: «hay gente que tiene hasta 80 km para salir al hospital, tiene que tener combustible para movilizarse, si no se le muere el familiar».

En el video se muestra que Torres, llama a Casasola y le dice lo siguiente: «¿Por qué me firmaste? No me vengas a tratar de lacra la gran puta madre que te re mil parió, hijo de mil puta. Ya te voy a agarrar por ahí y te voy a matar haciendote cagar».

De esta manera el vecino, señaló que ya se sabe quienes son las familias que tienen alto poder económico, y que: «se jactan de lo que tienen y dicen ‘Soy dueño de hacer lo que quiero’. ‘si quiero te desaparezco’, por mi seguridad hice la denuncia por amenazas para que la fiscal tenga conocimiento».

Por último, añadió que después que la amenaza, lo llamó y se disulpó: «me dijo ‘Disculpa estuve mal’. No pasa por una simple disculpa, estoy dispuesto a seguir, no podemos vivir así. Tenemos los mismos derechos como ser humano», sostuvo.