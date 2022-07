El telescopio espacial James Webb, una revolución en la observación del universo que los astrónomos de todo el mundo esperaban desde hace treinta años, está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para estudiar las primeras galaxias, estrellas y planetas.

En este contexto, el profesor Lautaro Simontacchi, especialista en el tema habló de lo que trata el telescopio, James Webb. «Salió en las noticias en varios lugares y la gente está bastante al tanto. La tecnología que implica este telescopio es impresionante y avanzada y esto se utiliza en la vida cotidiana de múltiples maneras y lo vamos a ver de acá a unos años»..

Respecto a las imágenes que se publicaron la semana pasada, fueron las primeras que tomó el telescopio y ya nos permitieron descubrir cosas que eran impensadas hace unos años y que: «por ejemplo, la primera imagen que publicó el presidente de los Estados Unidos un cúmulo de galaxias, que está como a 1.600 millones de años luz, es lo más lejos que se llegó a observar. Estamos viendo la luz que salieron de esas galaxias, hace 1.600 millones de años».

Simontacchi, explicó que si observamos un planeta tan lejano, es posible que ya no exista más, porque simplemente la estrella en la cual estaba orbitando, ya no exista más. «Las más grande y masivas, son la que ya no están, como por ejemplo las nebulosas planetarias que son estrellas que se explotaron».

En definitiva, el James Webb se diferencia de los seres humanos en que no da ningún valor a almacenar recuerdos. Cada día de trabajo se desprende de todas esas escenas maravillosas que ha visto y vuelve a poner la vista en el presente. En su interior ya no quedan restos de la nebulosa Carina o el quinteto de Stephen. «No solamente nos va a permitir ver el pasado, si no de como es la vida de las estrellas».