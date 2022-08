El transporte público en Tartagal llegó a costar $90

Tras es reciente aumento en las tarifas, los precios del transporte público en la ciudad del norte salteño quedaron, en Tartagal, quedaron con la tarifa más cara de todo el país.

A partir del 1 de agosto, el Concejo Deliberante de Tartagal aprobó el incremento en la tarifa de transporte público. En ese sentido Nicolás Arce, concejal de Tartagal explicó que el pasaje salía $45 en Febrero y que ahora con la suba quedó en $90. «El oficialismo que están aliados con el presidente hicieron una sesión extraordinaria», dijo.

Asimismo, el concejal indicó que las extraordinarias se utilizan para las necesidades de la gente, pero que ellos necesitaban aumentar el pasaje con urgencia a esa empresa. «Cuando los periodistas me preguntaban, yo decía que ‘aquí está todo cocinado, yo solamente vengo de testigo; no se puede aumentar el pasaje porque no están en condiciones'».

Por lo tante, se aplicó la mayoría y aumentaron a $70 al 1° de Agosto pero el boleto se va a $90. «Al dueño de la empresa se le pedía documentación que nunca llego al Concejo Deliberante, pero si salió en la televisión diciendo que recibía 100 mil pesos. Pero la información de otras empresas dicen que es mucho más. Por 100.000 de subsidios no creo que ninguna empresa podría subsistir, pero yo entiendo que otras empresas reciben otro tipo de subsidios que es mayor».

Según Arce, un concejal de la parte parte opositora a hecho críticas y el dueño de la empresa «salió a matarlo, dijo barbaridades en la radio». «Tenes que aguantar a mucha gente, hasta los mismos funcionarios que no tienen paciencia y te agreden, es lamentable.

Yo no sabía que era tan así, cuando hay intereses la verdad que la gente sale a matarte».