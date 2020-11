Eliminación de las PASO y Voto Electrónico/ ESCUDERO “Los candidatos van a representar a los poderosos no a la ciudadanía, no habrá representación de la minoría”

En contacto con Andrea Lazarte, Dra. Sonia Escudero, Dirigente Política dio su opinión sobre la eliminación de las PASO. ”Es muy negativo, si no se sustituye con otra norma que obligue a la democratización de los partidos políticos”, agregó.

”Es un gran retroceso democrático. Hoy tenemos a los partidos políticos prácticamente desarticulados, no solo por la pandemia. Tampoco se pudieron organizar elecciones internas partidarias. En este contexto vamos a dejar que las elecciones de los candidatos no la hagan los afiliados a los partidos sino que la hagan los dueños de los partidos, con lo cual alejamos a los representantes de los representados. Esa ley, que se suspende con tanta liviandad contienen normas que son muy importantes que hacen al financiamiento de las campañas, que hacen a la igualdad de los accesos a los recursos de campaña. Le permitía a cualquier ciudadano postularse como precandidato y que sea la ciudadanía que decida los candidatos que van a competir. Lamento mucho esto. Creo que el problema que tiene Salta de atraso y de desigualdad está justamente en las reglas electorales”, insistió. En este sentido indicó, ”Los candidatos van a representar a los poderosos. No a la ciudadanía. No vamos a tener representación de la minoría”.

En cuanto al voto electrónico explicó que sería un gran avance que Salta deje atrás el voto electrónico. ”No genera confianza. Es un negocio que tienen algunos que ocuparon cargos públicos en una empresa privada. Se tiene que volver al sistema electoral. La boleta única papel es el sistema más eficiente y confiable que se conoce en el mundo”, detalló.

Con respecto al adelanto de las elecciones indicó que ella cree que no sería una buena idea porque tienen que hacerlas en forma simultánea con Nación. ”Yo escuche al ministro Villada expresas que no estaríamos en condiciones. Parece que necesita hacer reuniones para entender un sistema electoral tan simple, como la boleta única papel, que da tanto buenos resultados. Me parece que hay una especie de solución o continuidad con los vicios de la gestión anterior”, detalló.