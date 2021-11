Emiliano Estrada: “Hay veces que los legisladores quieren ser parte o tener un ejecutivo paralelo, eso no ayuda mucho”

El Diputado Nacional electo dialogó en “Máxima Tarde”

2 días después de las elecciones legislativas nacionales, en donde el Frente de Todos se impuso en la provincia, Estrada charló con todo el equipo sobre propuestas, cómo vive el post elecciones y cuáles serán sus estrategias a la hora de legislar.

“Logramos sostener e incrementar un poco la diferencia con respecto a las PASO, con lo cual tuvimos un buen trabajo posterior que dio sus resultados”, comenzó afirmando el funcionario, quien además agregó que “en un contexto tan complejo, el trabajo intenso en la campaña dio resultado”.

Con respecto a un análisis sobre el triunfo del domingo, Estrada comentó que “lo ve en el contexto de la complejidad económica del país”, y que “no pretende quedarse solamente en su rol legislativo, ya que aportará la mirada de Salta para que la provincia esté incluida en el proceso al que va Argentina”.

En cuanto a la reunión que mantuvo ayer junto al gobernador y los otros diputados electos, el funcionario afirmó: “Con el gobernador hablamos sobre la idea nuestra del principio de campaña, de que cuando sea diputado iba a estar a disposición del ejecutivo provincial. A mí me tocó estar y muchas veces hay legisladores que no entienden que además de legislar es un rol bastante difícil de aprender. Muchas veces la política se torna solo ejecutiva, la gente no anda con la constitución bajo el brazo, y muchas veces los legisladores se han empapado de esa lógica. Hay veces que quieren ser parte o tener un ejecutivo paralelo, eso no ayuda mucho, y por eso planteamos que queríamos estar a disposición para ayudar a lo que necesite Salta”.

Finalmente, el diputado electo habló sobre los jóvenes y en cómo notó una diferencia entre los del interior y los de capital: “Lo que más noto es que en el interior hay mucha demanda de acceso a capacitación y formación, cosa que en la capital no, ya que está el acceso, ya sea terciario, universidad pública o talleres, esa es la primera diferencia fuerte. Hay un trabajo por hacer, porque a la juventud hoy le está gustando más el liberalismo que otra cosa. El libertario te dice estás así porque hay un estado que oprime, propone que si te va mal es por el estado, y si te va bien es por el esfuerzo. Hay todo un trabajo para hacer con la juventud, creo que hemos podido tener un buen vínculo con ellos en la campaña”

