Empleados del Frigorífico Bermejo de Pichanal denuncian despidos e irregularidades

Pablo Díaz, periodista de la Localidad de Pichanal, dialogó con Máxima Tarde. Amplió la información sobre el Frigorífico Bermejo y las denuncias que realizaron algunos trabajadores.

El Frigorífico Bermejo ubicado en Pichanal últimamente tuvo denuncias de algunos trabajadores que aducen un abandono por parte de la empresa. El frigorífico realizó testeos masivos a sus trabajadores para detectar posibles casos de covid-19. “Se testearon más de la mitad de los empleados”, explicó el periodista. Además contó que muchos de los test dieron resultado positivo, los empleados quedaron a la deriva y a la espera de una resolución por parte de los empleadores.

“La empresa no tuvo la decencia de ayudar a ningún trabajador”, contó. Añadió que pasan los días y los empleados empiezan a percibir una falta de soluciones para cuatro compañeros. Explicó que tuvieron covid-19 y se recuperaron. Pero al intentar entrara a la empresa les dijeron que aún no tenía información del COE. “Decían que el COE todavía no les había informado del alta y no los dejaron ingresar a trabajar”, contó. Por otra parte empezaron a correr rumores de despido, ante esto los trabajadores hicieron llegar un telegrama al frigorífico. “Pidiendo una reintegración al trabajo y solicitaron la organización de tareas”, afirmó Díaz.

Afirmó que hoy más de media planta se encuentra parada por pedido de atención hacia los compañeros. “A raíz de este paro es que la empresa fue a conciliación para que la parte patronal, la parte del Ministerio de Trabajo y los trabajadores, hicieran una mediación”, contó.

También añadió que la empresa avisó que van a haber cuatro despidos más. Otra de las denuncias es que el frigorífico no envió un telegrama avisando del despido. Hoy se llevó la audiencia de conciliación y para mañana se espera la solución de la misma. “Estamos en las últimas instancias de la negociación para el Frigorífico Bermejo”, aclaró Díaz.

“Hoy a la 13 salieron los muchachos a hacerse escuchar para que la empresa tome cartas en el asunto”, dijo. Para finalizar explicó que en las localidades de Rosario de La Frontera, Joaquín V. Gonzalez y Capital, hay empleados con el mismo problema.