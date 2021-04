Emprendedora Salteña/ Del hobby pasó a estar en la revista Caras. Hoy Eliana Calabró usa sus productos

En diálogo con Andrea Lazarte, Belén Wierna, Emprendedora salteña indicó como comenzó con su marca ”Aymará”. ”El papel que jugó mi familia es importantísimo”, indicó.

Belén comentó que el punto inicial para comenzar con su emprendimiento fue la venta de accesorios, luego al pasar de los años comenzó con accesorios de cuero. ”La fabricación de la bijouterie comenzó hace más o menos ocho años y los accesorios de cuero hace tres. La idea no fue emprender. Siempre me gustaron las manualidades y comencé hacer para mí. Luego para mis amigas y mis compañeras de trabajo. Me gustaba mucho y estaba bueno que a la gente le guste lo que hacía. No estuvo planeado al principio. Cuando vi que era rentable viaje a Buenos Aires a hacer las compras y en ese mismo viaje decidí ponerle el nombre” detalló. En este sentido indicó que el origen del nombre tiene que ver con ”algo indígena”, habla de una mujer fuerte y sensible a la vez. En cuanto al logo, que es una pluma, tiene que ver con el nombre. Además comentó que las personas a veces ven la pluma del logo y ya reconocen su marca.

En cuanto al crecimiento de la marca explicó que el punto más fuerte fue cuando se presentó el Ferinoa. ”Trabajé muy bien. Comencé con la venta mayorista, se sumaron más provincias y tuve que incorporar gente porque dos manos no alcanzaban en medio tiempo porque tengo otro trabajo y tengo mi hijo. Paso a paso fue creciendo”.

Con respecto a los diseños indicó que son todas sus ideas, ”están en mi cabeza. Son todas cosas chiquitas que veo. Es muy lindo que la imaginación vuele con esas cosas”, agregó. Comentó que la ayuda de su familia fue muy importante, ”mi mamá cuidaba a mi hijo. Uno no crece solo. Uno crece con las personas que lo van acompañando”, sostuvo.

Belén comentó que Iliana Calabró es su modelo. Además la marca fue invitada a formar parte de la última revista ”CARAS”, donde cuenta su experiencia como emprendedora y dueña de la marca.

Indicó como siguió su marca en medio de la pandemia, ”fue complicado. Tengo un local en el Hiperlibertad que lo abrí en el 2019 y después vino la pandemia y lo cerramos por dos meses en donde me dediqué a aprender un poco. Tomé talleres de marketing para las redes y estuve un poco parada estudiando. Particularmente yo no trabajé mucho por las redes pero me trajeron muchas clientas mayoristas. Aquí seguimos”, comentó.

Para ver todo el stock disponible de sus productos pueden ingresar a sus redes: aymara_acc por Instagram y byaymara por Facebook.