Empresarios bolicheros tendrán nuevamente una reunión con el COE

Mario Delaloye empresario del rubro, manifestó que el miércoles se reunirán con el COE provincial para plantear los protocolos.

Desde el COE provincial permitieron que los empresarios de locales bailables vuelvan a reabrir desde el sábado pasado. Sin embargo a última hora hubo un cambio y muchos se vieron en la obligación de suspender sus eventos. “Entre el viernes y el sábado se dieron cuenta que faltaba un trámite entre ellos y no pudimos realizar la actividad”, dijo Delaloye.

El empresario planteó que “la bronca” no es solo porque necesitan trabajar, sino que hasta las 00 los bares respetan los protocolos, pero después realizan fiestas clandestinas. “Como nadie controla los bares, después de las 12 ejercen la clandestinidad”, acotó. Además sumó que antes de las 2 de la mañana los boliches no son la opción y la gente prefiere ir a un bar que no cobra entradas ni es obligación respetar los protocolos.

Parar finalizar contó que el miércoles tendrán una nueva reunión con las autoridades del COE provincial. “Siempre tuvimos buena predisposición pero espero que entiendan que hasta las 2 de la mañana nosotros no somos opción”, sostuvo.

Escucha la nota entera en el siguiente link: