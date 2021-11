En diciembre habrá elecciones en el Sindicato de Petroleros

El próximo 2 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones en el Sindicato de Petroleros de Salta y Jujuy. Pablo Mancilla, prensa del sindicato, dijo que estas elecciones son muy importantes porque ya pasaron cuatro años desde que inició la gestión de Sebastián Barrios, quien llegó luego de 30 años de una misma conducción. «Es la 1º vez que una comisión después de 30 años va a tener la posibilidad de plebiscitar su gestión», dijo.

Respecto a la conducción de los últimos cuatro años opinó que la comisión se concentró mucho en pasar a convenio convencional a muchos trabajadores que estaban en otros gremios. Este pase a convención le permitió a los trabajadores tener mejoras salariales, mejor clima laboral y la seguridad de contar con una obra social, que fue una de las promesas de la lista verde que hoy preside el sindicato.

El gremio cuenta con 830 afiliados de los cuales están permitidos para ejercer el voto solo 780. Esto se debe a trámites que se deben realizar para lograr esta habilitación. «Tenemos que tener en cuenta que podría llegar a votar por lo menos un 80%», planteó.

Finalmente sostuvo que hay un proyecto de inversiones petroleras donde el gobierno nacional no tuvo en cuenta a Salta y Jujuy como lugares productores. «Plantea la inversión en Vaca Muerta pero condena al olvido y a que no hayan inversiones. Preocupa por que existe un refinería con 450 trabajadores que esta a punto de cerrar porque no hay una motivación para que las petroleras vengan a invertir», concluyó Pablo Mancilla.

Escucha la nota entera en el siguiente link: