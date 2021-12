En el Hospital de Angastaco dejan material descartable a la intemperie, queman documentación y amontonan oficinas

Información que llega a la mesa de trabajo documentada con fotografías y videos dan cuenta de la realidad que viven hoy los empleados y pacientes del hospital «Nuestra Señora del Valle» de Angastaco.

Hasta donde se conoce, el municipio estaría encarando la obra de ampliación y remuneración de dicho hospital, situación que no cuenta con mayor detalles por no existir cartelería de obra alguna que indique por ejemplo que empresa, monto, plazo de obra y demás detalles.

La demolición de paredes comenzó de un momento a otro, según se pudo conocer por nuestros seguidores solo se acercó un arquitecto dio ordenes y nunca las volvió, «no hay maestro mayor de obras, sólo albañiles, si quedan las estructuras debilitadas puede pasar algo pero eso no ve nadie» expusieron nuestras fuentes.

Si bien todos celebran los avances y las obras esta comenzó xon el pie izquierdo ya que no se ha previsto como acomodar las areas correspondientes al hospitañ y hoy se encuebtran todos amontonados. La gerente permitió que farmacia este amontonada junto a la cocina y el grupo de APS, tambien de conoció que no existe la sala COVID por lo que nadie se explica donde iran a parar los casos si llegan a darse la necesidad de contar con espacio.

Por otro lado y aún más grave, dejaron documentación tirada a la intemperie junto a material descartable como agujas que luego fueron quemadas y nadie save porque ni que documentación se quemó. «La gerente Dra. Yolanda Flores autorizó el avance de dicha obra sin una organización previa y hoy los obreros que están trabajando ingresan con las carretillas por el mismo lugar donde está la ambulancia y es usado para el ingreso de los pacientes » relataron.

Ante la denuncia de los vecinos, se buscó entablar comunicación con la Gerenta del Hospital, quien manifestó una agenda muy cargada de actividades y la imposibilidad de brindar cinco minutos para contarle a la comunidad qué se estaba realizando en el nosocomio local.