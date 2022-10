En el hospital de Cafayate se denuncia varias irregularidades

Se filtró que el ministro, Juan José Esteban había mostrado cierto enojo, ayer, en una reunión con senadores, en función de los pedidos de informe que había realizado el senador provincial, Sergio Saldaño, respecto de lo que está sucediendo en el hospital de Cafayate, en la cual se vienen denunciando irregularidades de hace mucho.

En ese sentido, el senador Provincial, Sergio Saldaño, indicó que le solicitó al ministro de Salud, de manera personal, que le hiciera llegar información que es pública. “Hasta la fecha no tenemos nada por parte de él. No me iba a quedar de brazos cruzados, porque sabía que algo malo y turbio estaba ocurriendo. Se solicito un pedido de informe, otro y otro, hasta que finalmente a través de este proyecto, lo citamos el miércoles al recinto para que pueda expresarse”, dijo.

Asimismo, Saldaño explicó que lo hizo de una manera efímera y de manera altanera y soberbia. “Eso fue el mayor malestar que expresaron la mayoría de los senadores. Cuando una persona muestra la hilacha, ya sabemos con quién tratamos y eso me dejo una mala impresión”.

Ante la situación, el senador aseguró que si uno como jefe de cualquier empresa no tiene la respuesta o el empleado no es eficiente, “debe tomar las medidas que corresponde, no premiarlo como hizo él con el gerente saliente del hospital. Esto me da a pensar que está siendo cómplice de todo lo que pasa en Cafayate”.

Finalmente, manifestó que Esteban no le da respuestas de un pedido de informe, pero que: “en Cafayate siguen pasando cosas que no están bien. Yo me debo a mi pueblo”, afirmó.