En el hospital de General Güemes una paciente pasó la noche en el suelo

Ivana Sosa es hija de una anciana que tuvo que ser operada del pie, en el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, ella y su madre atravesaron una situación muy fuerte ya que tuvo que pasar la noche en el suelo.

«Mi mamá tiene diabetes, empezó con un ‘pequeño lastimadito’, después se le empezó a hinchar. La lleve, la curaban con alcohol yodado y la mandaban a la casa», dijo Sosa.

Siguiendo con el tema, ella afirmó que no la querían internar. «Me fui a hablar con un Diabetólogo de las Lajitas y me dijo ‘está muy mal medicada, ¿quién la medica en Saravia?Por suerte a tu madre no la terminan matando'».

En ese sentido, y con mucha angustia, Ivana le dijo al médico ‘Dr que puedo hacer, está deshidratada, no come!’ «Me dice ‘de mi parte voy a hablar con los médicos de salta para sacarte turno en el Oñativia’. Después me dice ‘ no conseguí turno, conseguí para Güemes pedí que la deriven en ambulancia.

Fui y le pedí a la directora del hospital que la trasladen y no quisieron, porque no hay ambulancia disponible».

Asimismo, señaló que fueverlo al intendente y al concejal Sánchez, le comentó la situación de su madre y le pidieron toda la documentación; » ellos me ayudaron mucho.

La tuve que traer en colectivo a Güemes y aquí me dijeron porque estuve tanto tiempo con mi mamá así. El Dr me dice que ‘no le quedaba de otra’ que internarla y le pedí que quiero tenerla con vida a mi madre, que se salve. Me preguntó si tenía familia en Güemes y le dije que no y me quede. Dormí 2 noches en el piso»

Luego de haber dormido 3 días en el piso, los asistentes sociales recién le dijeron que había una ‘pieza’ para que este. «Ahora me dan comida y me donaron ropa. Me dijo el dr que todavía no le van a dar el alta que la curación va bien. Pero que hay días que va mejorando y otro día vuelve el tema de la diabetes, porque tiene las defensas muy bajas».

Si alguien quiere ayudar a Ivana y su madre, se puede comunicar al 3875512661.