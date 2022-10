En el hospital Joaquín Castellanos discriminaron a un paciente

Anoche en el hospital Joaquín Castellanos un vecino de General Güemes lo echaron de la sala de cirugía de varones del hospital. Según Angel Teseira, periodista, él nsistía diciendo que lo habían echado porque necesitaban una cama. «Me traslade hasta el hospital y pude comprobar que Pablo Chaparro estaba envuelto con una manta; es increible, estaba con el suero puesto».

Chaparro explicó que le quitaron la cama anoche, el médico lo trató mal, lo trató de campesino e insultó hasta su madre. «Es una persona muy irrespetuosa, tiene estudios que no los sabe aprovechar», dijo la víctima.

«Yo fuí por un tema con el traumatólogo, por un desvío en la columna y me internaron el martes a la noche, de urgencia. Dormí en el pasillo en una camilla, me tuve que bancar el dolor que tenía toda la noche hasta que a las 10 de la mañana llegó el dr que me ubicó».

Anoche como a las 12 y media de la noche, Chaparro aclaró que el doctor le dijo que tiene que desocupar la cama porque el tenía otro paciente y ‘él es dueño de hacer las cosas como quiere’. «Estuve desde anoche hasta esta mañana afuera del hospital, sentado esperando que bajara el director del hospital y nunca bajó. Vino una Dra que me dijo que el problema lo había ocasionado yo».