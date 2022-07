En el hospital Ramón Mario Villafañe, no tienen insumos y «atienden mal»

Es lamentable el estado del hospital Ramón Mario Villafañe, unas 20 mil personas que desprenden del nosocomio no tiene insumos e incluso son mal atendidos por los pocos profesionales que hay.

En ese sentido, el periodista Carlos Siles indicó que el hospital atiende 2 municipios, Saravia y Gral. Pizarro. «Se atiende alrededor de 20 mil personas, no hay ambulancias, guardias la hace una médica con mucha voluntad y que ya se jubiló. No hay médicos».

Según comentó Siles, las Dras. que van a hacer guardia a veces tienen que recargarse. «Hay dra jubilada tiene que hacer, muchas veces, lo imposible. No solamente no hay médicos, no hay especialistas, no hay pediatras, no hay quien haga una ecografía. Hay una sola ambulancia».

Estas cosas vienen sucediendo hace mucho tiempo. «El hospital es un desastre, dos años estuvo a cargo de una enfermera. En el hospital Mario Ramón Villafañe, hay un faltante de recursos que llegaron pero que nunca se vio nada , esa es la triste realidad».

Animismo, el periodista señaló que no hay dialogo con la actual gerente. «Fui varias veces a tratar de dialogar, pero tengo que pasar primero por el gerente administrativo que fue quien me atacó; lo denuncie en la justicia, pero hasta ahora nada, goza de impunidad».