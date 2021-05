En Orán se triplicaron los casos de dengue en una semana

La semana pasada se detectaron al menos 100 casos de dengue, actualmente hay más de 400.

Mientras la provincia posa sus ojos entre la pandemia de covid-19 y las elecciones Convencionales Constituyentes, en Orán de lo único que se habla es del dengue. El periodista Maximiliano Conegliano contó que en el hospital no hay reactivos y todos los días los vecinos llaman porque tienen síntomas. “Todos los días hay 150 personas que hacen filas en las carpas del hospital y no pueden saber si tienen dengue porque no hay reactivos para hacerle el test”, dijo.

“Estamos tratando una de nuestras situaciones endémicas con un agua de papaya. La gente tiene que mojarse el dedo, si el viento sopla de la derecha es dengue si sopla de izquierda es covid-19”, opinó. Pero cuando preguntaron al presidente del COE, Francisco Aguilar que iba a pedir a la Ministra Vizzotti, contestó que solo vacunas para inmunizar contra el covid-19. “Acá hacen falta hasta curitas”, dijo Conegliano.

Por otra parte el periodista apuntó al sector político y dijo: “Ojalá que los políticos de Orán empiecen a hacer algo por la comunidad. Estamos pasándola mal hace muchos años, tenemos muchos diputados y senadores, pero la gente no los siente. Oran no está en la agenda de nadie”. También añadió que no puede ser que la localidad tenga tantos representantes y los periodistas siempre tengan que ser los guerrilleros que levantan el teléfono para pedir. “La gente que viene y no entiende nada, se va creyendo que acá no pasa nada”, finalizó Maximiliano Conegliano.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5iQI5qoZAW/