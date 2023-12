“Es clave, que las centrales sindicales dejen de hacer la plancha”

ENTREVISTA A ROMINA DEL PLA

“Las centrales sindicales tendrían que estar ya mismo convocando a un paro general y a un plan de lucha”.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, habló por Cadena Máxima sobre la intensa jornada que vivió el país ayer con la marcha en conmemoración al 19 y 20 de diciembre de 2001 y en rechazo a la política económica de Javier Milei.

Del Plá consideró que la marcha del 20D fue “una derrota del protocolo antipiquetes y antimovilizaciones de Patricia Bullrich porque tuvimos una manifestación multitudinaria que copó la Plaza de Mayo, que se desarrolló en distintas provincias del país y que justamente derrotó ese planteo de que no se puede salir a la calle, no se puede organizarse, no se puede salir a pelear contra las medidas completamente arbitrarias y antipopulares del gobierno”.

La diputada porteña habló también del Decreto que anunció Milei en cadena nacional y que produjo un inmediato rechazo social manifestado con cacerolazos en la capital del país.

Del Plá fue consultada sobre las herramientas que tiene el Congreso para enfrentar el DNU de Milei y sostuvo que “si el gobierno pretende avanzar con estas medidas es porque lo dejan, porque no tiene las mayorías para poder imponer estas medidas. Hay que ver qué hacen todas las fuerzas políticas que se dicen opositoras, porque son las que están integrando el gabinete, son las que están hablando por twitter pero no interviniendo realmente. Creo que hay que tener claro que este es un gobierno minoritario -desde el punto de vista de su presencia legislativa, de su presencia en los gobiernos y demás- y que por supuesto que se le puede poner un freno pero hay que dejar de ser cómplices”.

Romina Del Plá propuso una serie de medidas necesarias para enfrentar al gobierno.

EL AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: