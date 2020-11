Escándalo en el hospital público de la Viña: el gerente del nosocomio pide a la intendenta Sánchez que “no haga la guerra”

Este domingo se conoció la información de que un enfermero tuvo un enfrentamiento con el chofer de una ambulancia del hospital. Pablo Casabella, gerente general, habló en Todos y Todas y explicó que el hecho se transformó en un conflicto político.

“Todo muy raro” así empezó a relatar Pablo Casabella, el gerente general del hospital público de La Viña cuando contó lo que sucedió este domingo con el enfrentamiento de dos trabajadores. El funcionario asegura que la intendenta de la localidad, Alba Sánchez, lo ve al doctor “como un rival político y por eso salieron versiones de que inicié la pelea y que tengo una mala gestión en mi hospital”.

Casabella dijo: “la gente de la intendenta estaba gritando de porqué le pegué al enfermero. eso no fue así. Le pido a la intendenta Sánchez que no haga una guerra. Yo no hago política. Ven al hospital como una cede partidaria, nada que ver”.

El gerente agradeció a los vecinos de La Viña que mostraron su apoyo a través de las redes sociales: “todo está registrado que yo no inicié ninguna pelea. Hay que trabajar para combatir contra la pandemia no pelearnos entre nosotros, que la intendenta no piense en las elecciones”, aseguró