Escudero: «Estos cargos no tendrían que tener legitimidad»

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con la Doctora Sonia Margarita Escudero sobre el proceso de designación para la Auditoria General de la provincia.

En primer lugar expresó su descontento con esto ya que no se cumplió con lo que figura en la reforma constitucional de que al menos dos miembros tienen que ser elegidos por la oposición, y Maidana ni Alzogaray lo son y a demás de esto esta Auditoria tendría que estar compuesta mayoritariamente por contadores y tampoco cumple con este requisito.

Con respecto a esto señaló que la reelección de Alzogaray fue propuesta por el gobernador a pesar de que en su mandato anterior no cumplió debidamente con sus deberes.

«Estos cargos no tendrían que tener legitimidad» afirmó.

A demás agregó que la situación constitucional de Salta es muy grave ya que se designa un orden de control para que «no controlen nada», eso no se puede seguir permitiendo, detalló.

Por último comentó que la libertad de expresión es la clave de la democracia y en nuestra provincia muchos medios callan por temor a ser censurados, es otro problema que se tiene que solucionar cuanto antes.