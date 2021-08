Escudero: “La reforma constitucional tiene la oportunidad de desarticular la suma del poder que tiene el gobernador de turno”

La doctora Sonia Margarita Escudero dialogó con “Máxima Tarde” y dio un amplio panorama sobre su candidatura como Convencional Constituyente por el Frente de Todos.

A menos de una semana de los comicios del 15 de agosto, la ex senadora Margarita Escudero planteó que la reforma constitucional tiene la gran oportunidad de desarticular el poder que tiene el gobernador de turno para diseñar las instituciones. Planteó que si se logra desarticular ese poder, habrá más dinero para “usarlo bien” y una justicia independiente que no avasalle el derecho de las minorías. Otra de las posibilidades que propuso es que a partir de la reforma haya estado de derecho que no existe porque el gobernador Gustavo Sáenz, controla la Legislatura, el Poder Judicial y demás instituciones. “Que no me diga el gobernador que con solo reducir los mandatos vamos a arreglar los problemas”, dijo.

Respecto a la elección de este año opinó que será un poco tramposa porque está planteada en medio de una pandemia, cuando el interés de la gente pasa por otro lado. “La forma de cómo se armaron los frentes que responden al gobernador demuestra que hay que desarticular el poder”, acotó. Es por esto que desde la lista 440 del Frente de Todos, la doctora y sus pares plantean un solo mandato sin posibilidad de reelección. Además advirtió que un segundo mandato con tanto poder podría causar “más de los mismo”.

En la postulación para las elecciones, se dieron casos de dobles candidaturas. La ex legisladora opinó que le preocupa que algunos vayan con un “libreto cerrado, dónde la convención no sea abierta y solo vaya a levantar la mano”. Por otra parte explicó que desde el gobierno también se puede controlar a los intendentes mediante el presupuesto, obras y recursos económicos que se destina a cada municipio. “Si son los candidatos a convencionales constituyentes tengo dudas de que tengan la libertad de debatir estos temas y tomar decisiones para una Salta con menos desigualdades”, aseguró.

Otro de los grandes temas que se busca debatir en la reforma de la Constitución es el tiempo de mandato y designación de los jueces de la Corte de Justicia. Al respecto la doctora propuso reformar el Poder Judicial y volverlo independiente. También sumó que esta es la tercera vez que se intenta otorgar perpetuidad a los jueces. El primero fue durante la gestión de Juan Manuel Urtubey en el año 2017, la segunda vez durante el 2018 y actualmente el tercer intento.

La sugerencia de la doctora Escudero respecto a la elección de los jueces, es que se haga desde otra entidad. Así se lograría un ajusticia transparente con jueces que no le deban su puesto a la autoridad del gobierno. “Si queremos una justicia transparente tenemos la oportunidad de hacerlo. Saquemos al gobernador la potestad de denominar los jueces de la corte”, remarcó.

En otro orden de cosas opinó que la gestión de los concejales debería durar cuatro años, al igual que los otros puestos. Además en los municipios chicos se hace difícil la elección de medio término, para que se integre un sistema proporcional y con paridad de género. También sumó que cada concejal debería representar una zona de la ciudad, así los ciudadanos se sentirían más representado.

“Hay que obligar a la rotación de la presidencia”, dijo. Hizo referencia a que eso va a devolver la importancia a los partidos políticos, ya que los proyectos no son de los candidatos sino del partido. “El Frente de Todos toma posición de un mandato sin reelección inmediata, igual que para gobernador”. “En cargos legislativos los que se eternizan son los que manejan la administración”, añadió. También sugirió que no hay que poner límite a la edad de los candidatos y opinó: “La política hace tiempo que parece haber dejado de debatir ideas, se ha vuelto de mucho marketing”.

“Hay que incorporar en todos los cargos la prohibición de sucesión de poder entre parientes”, dijo haciendo referencia a la candidatura de Juan Esteban Romero, hermano de Bettina Romero, la Intendente capitalina.

Entre otro de los temas que tocó la doctora, recomendó que el Tribunal Electoral debería ser un organismo independiente. “Salta tiene que tener un Tribunal Electoral independiente para asegurar que las reglas del juego sean iguales para todos”. “El Tribunal Electoral son amigos del gobernador”, dijo. Hizo referencia a como los carteles publicitarios del Frente de Todos, fueron vandalizados y no hubo actuación desde el tribunal.

Para finalizar la doctora Sonia Margarita Escudero explicó que la lista del Frente de Todos, demuestra en su armado que está comprometido con la justicia de género. “No es tan interesante elegir el candidato o el senador como el convencional. Porque no se puede hacer nada sin no se desarticula el poder que tiene el gobierno”. “Si no tenemos una justicia independiente no hay garantía para ningún ciudadano”, culminó.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/7hpRL1pOFx/