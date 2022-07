Espeche: «conseguir un riñón, no tiene que ver con años de espera sino con compatibilidad y probablemente podría no ser compatible nunca»

Gracias a la ayuda del doctor Mario Espeche, Adriana pudo llegar a tiempo para que le trasplanten su riñón, el médico le prestó una ambulancia y ella al fin puede vivir mucho mejor y sin diálisis. En ese sentido, Espeche indicó a Agenda/Salta que hay muchos huecos y problemas en el hospital.

“Yo creo que son estas cosas que hay que analizar, no con fin de criticar, pero sí de diagnosticar cuáles son los problemas y solucionarlos, porque el problema lo pasa esta población, que son 31 mil que se realizan 3 veces por semana la diálisis. Conseguir un riñón, no tiene que ver con años de espera sino con compatibilidad y probablemente podría no ser compatible nunca. Entonces cuando esto sucede, todo debería funcionar para que las cosas se hagan como corresponde, para que el éxito del trasplante sea exitosísima”.

De esta manera, el doctor indicó que el CUCAY tiene un banco de “HLA”, una especie de código de los glóbulos blancos, que: “nosotros enviamos al CUCAY y eso se ponen en un banco mensual cuando aparece un potencial donante y la suerte hace que le toque, como en este caso a nuestra paciente de Corralito”, dijo.

Hasta ahí está todo bien organizado, señaló Espeche, pero aquí es donde vienen los huecos. “Lo que nos pasó es que no había forma de que la pobre paciente de Cafayate, existía problemas en el hospital para hacer los laboratorios, cuestión que no debe ocurrir, deberían estar preparados. Uno de los motivos era que la paciente estaba con su periodo”.

El médico, manifestó que estos tipos de trasplantes se deben hacer con la urgencia que corresponde. “Mientras más nos demoramos, más chances hay de que no funcione el órgano y eso tendría que estar solucionado. Como sabemos que eso no existe, pusimos una ambulancia nuestra para que la lleven a Tucumán”.

Finalmente, aclaró que, respecto al avión sanitario, lo primero que se sabe es que no hay condiciones para volar después de cierta hora, ni siquiera a Orán porque no hay iluminación.