“Estamos viviendo en desaciertos que nos van a costar caro”

Hoy en Máxima Tarde dialogamos con El Diputado Nacional, Miguel Nanni sobre la incorporación de los test de diagnóstico para COVID-19 al Programa Médico Obligatorio. El Diputado explico que hoy el coronavirus ya no es una sorpresa, es una realidad y que el Sistema de Salud, tanto sistema solidario como medicina prepaga, debitarían tratarlo como tal, como un gran problema el cual hoy en día las obras sociales no están cubriendo.

Añadió que actualmente el hisopado cuesta unos $7000 y que esto implica un gran presupuesto en un gran grupo familiar. Es por este motivo que realizaron una Ley para logara que las obras sociales se hagan cargo de este costo, señalo que esto no se trata de una cuestión caprichosa, sino que hoy en día ante la menor duda de contagio el protocolo obliga a uno a aislarse junto a su grupo familiar y esto ocasiona que se paralice todo. Considera que esta situación cambiaria abisalmente si las personas tendrían la oportunidad de testearse y de esta forma “Cortar con este estado de incertidumbre”.

Remarco que las obras sociales están con mucha dificultad e hizo alusión a la “extremadamente injusto situación” por la que pasaron aquellos policías que no tuvieron la posibilidad de testearse, situación la cual no tendría que darse porque, reitero, ya no es una sorpresa, es un problema grande que a este punto ya no nos agarra desprevenidos, problema ante el cual “La salud debe responder en las buenas y en las malas”

Sostuvo que hoy considera este proyecto totalmente viable y desesperadamente necesario porque “dentro de un año esto va a ser la normalidad”, si bien expreso su deseo de que algún día llegue la vacuna señalo por ahora las obras sociales y medicinas prepagas respondan ante esta “prueba que nos puso la humanidad”. De acuerdo a lo que dijo, este proyecto estaba pensado desde el mes de mayo y que ante el silencio y comunicaciones muchos policías y médicos decidieron hacer este proyecto “echa con toda la buena fe del mundo”.

Expreso que cree que tenemos que cambiar “yo no comparto lo que se ha hecho Impedir la libre circulación y demás”, señalo que hay que confiar en la madurez de los ciudadanos y entender que “Lo que se hizo hasta acá no sirvió” ya que considera que lo que ocasionaron todas las restricciones fue “entorpecerte la vida y empobrecerte”. Arremetió que la Argentina con la cuarentena más larga del mundo no cuido ni la economía, la salud y entorpeció a los ciudadanos. Con respecto a esto comento que se esta no se está aliviando sino agravando la situación sanitaria por lo cual “se debe habilitar la libre circulación de aquellos que ya tuvieron el virus y desarrollaron anticuerpos, reactivar los colectivos de larga y median distancia y no solo los aviones”.

Con respecto a las marchas anti cuarentena sostuvo que no fueron convocadas por la oposición, sino más bien son marchas auto convocadas por múltiples motivos y en las cuales no hay una mano política por atrás. Entiende que es arriesgado y si bien no participio entiende a aquellos que marcharon, cree que no lo hacen de mala fe pero entiende a la gente que se cansó y dijo “Basta”. Señalo que” Estamos viviendo en desaciertos que nos van a costar caro” ya que “El Gobierno que no escucha está condenado a fracasar”. Por ultimo agrego que en el último tiempo lo que quiso hacer el presidente fue una cosa y lo que le salió fue otra, “Hasta acá las cosas que hicimos no sirvieron”.