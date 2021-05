Estrategias para bajar el consumo de sal

En diálogo con Andrea Lazarte, en el Micro Vivir de Modo Saludable de la Lazarte’n por el Mango, Lic. Fabiana Lobo, nos recomendó estrategias para tener en cuenta a la hora consumir el sodio en nuestra dieta diaria.

”El sodio lo consumimos mayormente como cloruro de sodio, que es la sal de mesa. También se encuentra en los productos industrializados como conservantes y saborizantes”, indicó. En este sentido recomendó como primer paso, elegir alimentos frescos que solamente contienen sodio natural. Como segunda estrategia, empezar a leer las etiquetas de los alimentos envasados, para ver el contenido de sodio. Además indicó que otra estrategia es el agregado de hierbas aromáticas como el orégano, laurel, salvia, romero, etc. y condimentos como el ajo, puerro, apio y demás. ”Todos estos condimentos van a trasferir el sabor propio y de esa manera no vamos a extrañar tanto la sal”, agregó. Recomendó también salar las comidas después de cocinar.

En relación al consumo de sal y azúcar en la infancia comentó que dentro de los primeros años de vida no es necesario. ”a partir de los 6 meses de vida no hay que desarrollar la preferencia por lo salado ni por lo dulce. Lo ideal sería no utilizar ni sal ni azúcar en sus alimentos y que el paladar del bebé se acostumbre al sabor natural”, explicó.

En este sentido indicó que la reducción del sodio en nuestro cuerpo tiene que ser gradual para darle tiempo a nuestras papilas gustativas. ”No tiene que ser de una día para el otro porque no nos va a gustar lo que estamos comiendo. Hay que ser gradual y acompañar la alimentación con un buen consumo de agua”, insistió.