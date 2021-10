Estudiantes iniciaron una formación como agentes de cambio para la paz social

El programa Educar Para la Paz, que tendrá su lanzamiento la próxima semana, está a cargo del Equipo de la Dirección de Formación de la Secretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos y tiene como objetivo, formar agentes de cambio, fortalecer la prevención de conflictos y crear un sistema de alerta temprana para no permitir que el conflicto avance.

Conseguir un modelo de escuela en el que la convivencia pacífica sea una realidad es la idea principal del programa. Al respecto, la directora de Formación, Gisel Zamorano, manifestó que, “es necesaria la participación de toda la comunidad educativa para la puesta en marcha de iniciativas que sirvan para ejecutar los talleres basados en la cultura de la paz”.

Por su parte la directora del Colegio Santa Isabel de Hungría, Edith Morillo, comentó que, “se están formando estudiantes de cuarto año, con la idea de que ellos repliquen lo aprendido en el taller con el resto de los compañeros. Trabajamos para que los alumnos tengan herramientas, para lograr una convivencia pacífica dentro del colegio, así también como ciudadanos responsables insertos en la sociedad”.

Educar para la Paz se basa en una serie de talleres destinados a instituciones educativas, pudiéndose ampliar a centros vecinales, centros de jubilados, clubes deportivos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Los talleres tienen como puntos básicos la comunicación no violenta en el aula, refuerzo de la autoestima, el rol de la familia en el futuro de las y los jóvenes, el lenguaje no violento, la formación de internos capacitadores y así disminuir los estándares de violencia.