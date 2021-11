Ex asentados piden que se cumplan las promesas de terrenos

Durante la mañana del lunes vecinos del ex asentamiento Parque La Vega, se manifestaron frente al edificio de la Secretaría de Tierra y Bienes. El motivo es reclamar la solución habitacional que se les prometió hace casi 11 meses.

A principios del corriente año las autoridades provinciales se comprometieron a brindar una solución habitacional a los vecinos del asentamiento Parque La Vega, en el lapso de un año. Sin embargo, después de 11 meses, aú no tienen un hogar. «Hicimos una manifestación afuera de Tierra y Bienes pidiendo porfavor que se cumpla lo que se acordó de palabra cuando se levantó el asentamiento», dijo Marcos, uno de los vecinos.

En ese entonces se les había prometido además asistencia a las 346 familias. «Hasta hora no se acercó ningún ministro ni un asistente social a ver como viven las familias que se levantaron del asentamiento», planteó.

Finalmente pudieron acceder a una reunión con Francisco Solá, quien manifestó no haber prometido una solución, sino una gestión. «Si estuvimos en el asentamiento durante 9 meses es porque realmente no teníamos donde ir», alegó. Lamentablemente no ubtuvieron un resultado concreto.

Además contó que el asentamiento se dividió en dos grupos ya que los referentes no lograron la ayuda para las familias.

Escucha la nota entera en el siguiente link: