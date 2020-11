Ex sec hacienda de Kila Gonza “En la justicia la balanza está tongueada”

En comunicación con Andrea Lazarte, Cr. Rogelio Guaymas, Ex Secretario de Hacienda de San Lorenzo, gestión Kila Gonza, comentó sobre las acusaciones del nuevo intendente del municipio”.

”Una cosa es decir, otra es demostrarlo. Nosotros con Kila hemos estado ajustados a derecho durante el proceso de denuncia y en toda la gestión. La prueba fundamental que tenemos en esto y deja de lado cualquier habladuría lo constituye un documento fundamental que es la resolución 221 de la Auditoría General de la provincia”, detalló.

En este sentido explicó, ”la Constitución de la Provincia establece en el artículo 169 la creación como único organismo de hacienda pública, a la auditoría general de la provincia. Eso significa que ningún municipio, ni mucho menos el Dc. Saravia Arias, puede contratar una auditoría privada para agarrar y ver algún tipo de inconveniente que pueda haber en una gestión. Esto tiene su razón de ser porque la Auditoría de la provincia al tener su rango constitucional tiene tres elementos que garantiza toda actuación, que es la independencia, la objetividad y confiabilidad de la información que se reproduzca. Kila Gonza en sus dos gestiones fue sometido a auditorías y las dos con informes favorables. La resolución 221, termina con un informe de los auditores que intervinieron en la recolección de los datos y a su vez el 30 de diciembre del 2019 aprueban ese informe. Esto significa que el señor Saravia Arias tendría que haber acatado esa resolución y haberse quedado con la confianza de que ha recibido una administración como corresponde”, detalló.

En este sentido indicó, ”Sigue mintiendo al decir por ejemplo que no recibió fondos. Le hemos entregado 16 millones en el cambio de gestión. 9 millones constantes en las cuentas bancarias y 7 millones listos para cobrar por obras realizadas certificadas y listas para cobrar”. En cuando al tema indicó, ”hasta el momento no descartó que esto es una persecución política. Quieren dejar mal parado a un intendente, no lo estoy santificando pero tampoco lo estoy condenando como lo hicieron los medios públicos”.

En cuanto al tema comentó, ”el señor Saravia Arias ha actuado en marco de una tiranía personal, el desconoce una ley y no acata ni respeta una resolución que le da toda la garantía. De la misma forma sale a hacer una auditoría particular, queda claro que desconfía de la auditoría general de la provincia. Se le mostró a la justicia la mitad de la verdad. Lamentablemente la justicia no está ligada a la imágen que tenemos. Para mi acá la venda no existe y la balanza está tongeada”.