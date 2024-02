Explicaciones sobre el debate artículo por artículo de la ‘Ley Ómnibus’

ENTREVISTA AL DIPUTADO JULIO MORENO (AUDIO)

«Este gobierno ya ha demostrado el carácter democrático que hay. Han sido suprimidos muchísimos artículos, otros han sido modificados», explicó el diputado sobre los cambios negociados del proyecto original de Javier Milei.

El economista y Diputado Nacional por Salta, Julio Moreno, habló en Cadena Máxima sobre la aprobación que consiguió el oficialismo de la llamada ‘Ley Ómnibus’ en las sesiones de la semana pasada y de las discusiones que se vienen a partir de este martes en la cámara baja nacional donde tratarán el proyecto de ley artículo por artículo.

«Vamos a explicar el por qué de los artículos que están y por qué queremos apoyarlos», dijo el diputado de La Libertad Avanza.

«Venimos escuchando a más de 200 sectores con todas las propuestas y con todos los planteos que han hecho», sostuvo Moreno.

«Nosotros sabemos que hay un costo social, que hay un costo político y que hay un costo económico», sostuvo. «Esto ha sido ya anunciado muchísimo antes de que haya sido elegido presidente» dijo y reconoció que «esta crisis que estamos viviendo puede ser agudizada pero si no tenemos leyes, no tenemos herramientas, no tenemos materiales para trabajar; vamos a seguir siempre con lo mismo, con las mismas políticas que nos han llevado a esta situación», insistió el diputado nacional.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: