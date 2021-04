Explotó la venta en construcción, cayeron las ventas en supermercados, se potenció la compra a comercios de proximidad y crece el coworking

En contacto con Andrea Lazarte, Daniel Betzel – Pte. Cámara de Comercio comentó la situación de los trabajadores y realizó un análisis de la misma.

”Venimos complicados. La conducta del consumidor cambió muchísimo, se volcó al comercio electrónico. Obligó a que todos los comerciantes que queríamos sobrevivir, nos reinventemos, tratando de agregar valor a lo que hacemos”, detalló. En este sentido indicó que antes trabajaban con un stock mínimo y actualmente trabajan con uno máximo de lo que consiguen.

Explicó que los comercios esenciales ”la pasan bastante bien” y los que no son lo que hoy están sufriendo a causa de la pandemia. ”La gente con estos cambios de paradigmas trabaja en la casa y de golpe necesita más espacio para estar más cómodo. Entonces de pronto explotó lo que es contrucción y todo lo que tenga que ver con ferreteria pinturería, etc. Lo que es proximidad, la gente prefiere comprar cerca de su zona, en el barrio, con lo que es mayorista y minorista. Esa caída no ves en la grandes cadenas de supermercados”, agregó.

”Hay un cambio tremendo. De pronto mucha gente se abocó en el comercio electrónico. Por otro lado se fueron por el lado del Coworking. Hay un cambio cultural fuerte”, explicó. En relación al tema indicó que hay muchas capacitaciones gratuitas a los socios para la reconversión de las ventas online. ”Buscamos herramienta financieras que sean accesibles. Por ahí el Banco Nación tiene líneas oficiales que son oficiales, con tazas posibles de pagar. La Cámara está en todos los ámbitos trabajando”, agregó.

Indicó que uno de los mayores problemas que provocó la pandemia fue que los proveedores se quedan sin stock rápidamente. ”Es muy importante reinventarnos y agregar valor a lo que vendemos”, finalizó.