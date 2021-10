Familiares de tripulantes del ARA San Juan molestos por una nueva falta de Macri a la indagatoria

Los mismos denuncian posibles espionajes

A casi 4 años de la pérdida de contacto con la tripulación del Ara San Juan, las familias de los más de 30 tripulantes piden justicia y denuncian espionajes cometidos bajo las órdenes del Ex-Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Para comentar más detalles sobre el tema, Isabel Polo, hermana del cabo Daniel Polo, tripulante de la nave, dialogó en “Máxima Tarde”.

“Hoy a las 10 AM estaba citado Macri en el juzgado federal de Dolores, no se presentó, es la segunda vez que se lo cita”, comenzó afirmando Polo, quién además agregó que “ya sabían que no se iba a presentar hoy, por lo que su abogado pidió la captura nacional e internacional y que se lo declare en rebeldía”.

La hermana del cabo Daniel está convencida y cuenta que “el espionaje existe, que fueron 5 espías del servicio de inteligencia del estado y que existen fotos e informes donde dicen que hay gente infiltrada”.

Finalmente, Polo comentó que Macri se pudo haber presentado desde la primera citación, pero que sin embargo, se sigue negando: “La primera vez el estaba en Argentina, él estaba enterado, él podría haberse hecho un espacio en su agenda. Hoy hace caso omiso a un petitorio. Una vez puede pasar, está desafiando públicamente a un juez. Es un ciudadano más, a vos te citan y si no vas, te mandan a un móvil”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente link.