Familiares de un bebé reclaman que llevan sin verlo hace casi 300 días

Analía, tía de la criatura explicó que su sobrino lleva 285 días en el hogar de la localidad de Metán. “No podemos entender como un niño puede estar tanto tiempo sin ver a la familia, hasta lo que podemos entender, es que el niño está preso.

Como el sistema puede avalar que el niño esté tantos días sin ver a su familia”, indicó.

Actualmente, él tiene 1 año y 8 meses. “Su mamá es muy carente de recursos, trabaja en las cosechas, entonces por temporada se va y ella nos ha pedido, como familia directa que soy, si lo podíamos tener al cuidado, pero después le preguntamos a la Secretaría de la Niñez y nos dijo que no nos puede asesorar a nosotros porque somos faltantes de recursos”, aseguró.

Analía, expresó que ellos fueron a ver a un abogado particular quien los asesoró mal. “Lo que se intentaba hacer, son los papeles para decir que lo teníamos al cuidado al chiquito. Nos recomendó que lo inscribiéramos al bebé, que cometiéramos un delito”.

Mientras están siendo evaluados los familiares, él bebe no tiene contacto con su familia. “Nos está preocupando un montón, porque no se sabe en qué situación está y hasta ahora no me respondieron, eso es lo que estamos reclamando”, detalló.