Fermín Hoyos: “Hoy vamos a dormir frente a la municipalidad y mañana vamos a continuar con el paro”

Desde hace días los empleados municipales del departamento San Martín están de paro reclamando por sus derechos salariales. El Secretario General de ATE sede San Martín, Fermín Hoyos, dijo que hace 15 días hicieron un petitorio de un aumento del 30% más el cobro de un IFE. No obtuvieron respuestas y no quisieron intimar una medida de acción directa. El martes después de las elecciones intimaron cinco días hábiles, aun así no obtuvieron repuestas. El viernes los llamaron para hacer una propuesta de un 3% a partir de setiembre. “El presupuesto de Tartagal es 1.390 millones de pesos. Si gastan 54 millones en sueldo aproximadamente, quedan 40 millones y no hay obras de gran envergadura”, dijo.

Por otra parte el secretario contó que hoy por la mañana en Tartagal se realizó una marcha de más de dos cuadras con más de 600 trabajadores. Además advirtió que están apostados afuera de la municipalidad local y van a permanecer hasta mañana. “Hasta que no nos den una respuesta no vamos a levantar la medida”, dijo.

En otro orden de cosas acotó que desde el Ministerio de Trabajo los llamaron a una audiencia de conciliación y a levantar la medida de fuerza. “Siempre pensé que el Ministerio de Trabajo estaba ara defender a los trabajadores”, opinó.

El acuerdo que proponen a los empleados es dar un aumento escalonado, es decir 3% a partir de setiembre, 3% en noviembre y 6% en febrero del 2022. Remarcó que acordaron un aumento del 36% y en agosto se debía debatir la segunda paritaria del año. “El 6% que ofrecen para febrero, se debatiría en la otra paritaria del 2022”, explicó.

Para finalizar dijo que si no se animan a gobernar o no tienen la capacidad para dar respuestas, deberían dar un paso al costado. Opinó que esta es la peor gestión, donde hay persecución y ajustes. “No voy a permitir el despido de ningún trabajador que se manifieste defendiendo su trabajo”, culminó.

