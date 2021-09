Fermín Hoyos: “No puede ser que cada vez haya funcionarios más ricos y personas más pobre”

El Secretario General de ATE en el Departamento San Martín, dialogó en “Máxima Tarde”

Hoyos habló sobre la primer reunión que mantuvieron referentes gremiales, junto a los integrantes de la Comisión Directiva del Foro de Intendentes de Salta, en la cual no se pudo llegar a ningún acuerdo: “Para mi la reunión no fue productiva. No hubo ningún acuerdo, no hubo un ofrecimiento, creo que acá no puede ser que cada vez haya funcionarios más ricos y personas más pobres. El jueves veremos si se llega a un acuerdo”.

En referencia a la situación por la que atraviesa Embarcación, Hoyos comentó que “allí dependen de lo que diga la provincia, debido a la falta de unidad de los trabajadores”, y que “allí poseen los sueldos más pobres del en comparación con Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza”.

Finalmente, en cuanto a los dichos de la Intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, quien en la misma reunión afirmó que “no tienen la maquinita para hacer dinero”, el Secretario dijo: “Cuando ellos hablan de que el 80% se gasta en sueldos es verdad, pero el 40% va a planta política. Nunca hablan de los otros ingresos que tienen, lamentablemente acá en el departamento sólo están para levantar y bajar la mano, siempre con el gobierno de turno”.

