Ferraris “Desde AMT no estamos de acuerdo ni autorizamos la app UBER en la Provincia”

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el presidente de AMT Salta, Marcelo Ferraris, sostuvo con la idea de que la aplicación Uber, no se instale en la provincia.

Ferraris detalló que entre ayer y hoy se encuentra realizando reuniones virtuales con diferentes sectores de taxista con la idea de que la famosa aplicación de viajes no sea insertada en la provincia de Salta. “Desde AMT no estamos de acuerdo ni autorizamos la app de Uber para la provincia de Salta. No podemos garantizarles que los vehículos forman parte del sistema legal y no podemos avalar el sistema de este programa. Estamos haciendo estudios desde lo normativo y regulación y presentaciones judiciales. Vamos a continuar avanzando en ese sentido y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que esta aplicación no se instale en Salta”.

Además, agregó que por el momento no se comunicaron con ENACOM pero que sin embargo, realizarán todas las gestiones para tener conversación con el ente nacional de comunicaciones. “Hay realidades que se están dando en otras areas que merecen reuniones y cómo se puede limitar estos tipos de app o como controlarlas por medio del gobierno. Es una cuestión que se da en este ultimo tiempo y la ingerencia y control de ENACOM es muy inmportante. La vamos a gestionar para ver qué colaboración tenemos en este sentido”.

Con respecto al sector de remises, Ferraris detalló que se inició un proceso de ordenamiento con la finalidad de reorganizar el sistema y además continúan los controles de seguridad e higiene hacia todos los transportes. “Para el control de transporte masivo nos dirigimos a la punta de línea donde se sanitiza a los vehículos y debo rescatar que todas las empresas están prestando colaboración y maximizar la sanitización de las unidades. En taxis y remises estamos haciendo la actualización documental y en las agencias verificamos el estado de cada uno de los vehículos y agencia. Tenemos una capacidad limitada de inspectores ya que tenemos contactos estrechos y eso afecta lo que es la capacidad de control pero estamos controlando todos los días con la cuestión de seguridad e higiene”.

