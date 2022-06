Ferreyra: «Yo no se que pasó con el millón de Pesos»

Luego de que Juan Pablo Rodríguez, creador de la fundación «Un tatuaje por una sonrisa» haya prometido llevarle un millón de pesos a Zaira, la niña que se encontraba abandonada en su casa y desnutrida, una vecina de la niña, Diana Ferreyra salió a decir que nunca llegó esa plata prometida.

Ferreyra publicó imágenes en sus redes sociales, para que la gente vea el estado precario en el que se encuentra, todavía, la casa de Zaira. «Las fotos las saque yo y las publiqué para que se vea que todavía no se hizo nada de lo habían prometido. Por parte de la municipalidad dijo que iba a re acondicionar la habitación de adobe en la que estaba viviendo ella».

La vecina, además explicó que: «por parte de dos fundaciones recaudaron dinero, la fundacion que es de Córdoba recaudó un millón, la otra nunca dio el importe de cuanto había reacudado, pero dijo que se iban a hacer cargo de hacer un baño y hasta ahora no pasa nada».

En las imágenes publicadas, las chapas están atadas con alambre a un clavito en el machimbre. «Viene un viento y se lleva todo.

Yo no se que pasó con el millón de peso, no se si la dejaron a la municipalidad. Para la municipalidad; levantaron todo. Para ellos el trabajo está terminado ahí».

El que recaudó dinero en nombre de la niña fue, Juan Pablo Rodríguez, titular de la organización. «El que recaudó plata para Zaira me dijo que no tenia por qué darme explicaciones, me bloqueó de Instagram, WhatsApp, Facebook y toda la gente que le cuestiona las bloquea».

Por otra parte, señaló que Zaira ya está en un peso adecuado y se encuentra mucho mejor, ya está en condiciones de volver a su casa, «pero no en esas condiciones de la casa de como está. Siempre trate de hablar con el intendente, nunca me atendió, siento que nos utilizaron a todos, que utilizaron a Zaira».