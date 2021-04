Franco Hernández, diputado provincial: “Sáenz como gobernador es un buen intendente”

El político dialogó con el equipo de máxima tarde

Ante la difícil situación que vive el departamento San Martin por el COVID, en la tarde de hoy, Franco Hernández dio su punto de vista sobre cómo es la situación en el norte provincial: “La situación es compleja, en ausencia total del estado provincial acá en el interior, en San Martin. No tiene la presencia del gobernador ni un de un plan de gobierno, es lamentable. Venimos pidiendo mil gestiones, hoy vemos como empiezan los picos de COVID nuevamente, los hospitales de San Martin están haciendo campaña para recoger insumos, no hay médicos cirujanos en el hospital Perón, tenemos una situación muy particular en el norte y bueno, esa es la realidad”.

También, con respecto a las tareas que realiza el diputado en la localidad Misión Chaqueña, afirmó: “Misión chaqueña es un lugar muy grande que esta por la ruta 53, para el lado este de Embarcación, donde fuimos a dejar una silla de ruedas para una niña que tiene problemas de movilidad. Es un trabajo que yo hago todos los meses en el departamento, todas las semanas, en un programa que se llama más inclusión, nosotros le hemos puesto ese nombre para poder trabajar mancomunadamente y gestionar estas soluciones. Lamentablemente no llegan de la mano del gobierno provincial, y en ese sentido misión chaqueña está en las mismas circunstancias, el doctor Franco que es el único de ahí es el único que da pelea y atiende a todos los vecinos de allí, y no llegan los testeos hasta ahí. También seguimos con la promesa de que se van a hacer pozos de agua y no hay ninguno. El tema de la crisis hídrica es tremendo”.

Extendiéndose sobre la problemática del agua, Franco dijo: “No hay pozos de agua en el departamento San Martin, eso lo desmiento totalmente. Ahora que estoy en Mosconi, en un barrio céntrico y no hay agua. En Tartagal el banco macro hizo un solo pozo para el hospital y todavía no está conectado, y después en ningún otro lugar hay algún proyecto en marcha. Yo lo escuche al gobernador decir que se hicieron 40 pozos en San Martin y Rivadavia, yo la verdad que no veo nada, acá no existen. Hay que dejar de mentirle a la gente, hay que dejar de hacer campaña política muchachos, hay que gobernar”.

Finalmente, los excesivos montos que se le da a la pauta publicitaria, el diputado afirmó: “Que se regule y se ponga un tope. Cuando termine el día Sáenz habrá gastado 2 millones de pesos, y mañana será lo mismo. Las cuestiones que podríamos resolver con ese dinero en el departamento San Martin… imagínese, distribuir 6 millones de pesos al día en el departamento, sería un golazo. El instrumento más poderoso que tiene el pueblo es el voto, se están dando cuenta de que estamos por un mal camino, si darían respuesta yo sería el primero en reconocer, creen que es una batalla, no es así, Sáenz es un ciudadano más, no tiene que presionar ni amenazar. Espero que empiecen a dar respuesta, Sáenz como gobernador parece un buen intendente”.

Si querés escuchar la nota completa, entrá al siguiente link:

https://fb.watch/51FXWW6UP0/