Francos: “Mi gestión no está supeditada a la Ley Bases”

Lo señaló en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete. Antes, había encabezado una reunión con los ministros en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró en su primera conferencia en Casa Rosada: “Mi gestión no está supeditada a la Ley Bases, nuestro espacio cuenta con una minoría parlamentaria muy marcada”, y dijo que el avance tanto de este proyecto como el paquete fiscal “no es solo decisión del Gobierno”, sino que “depende de la voluntad de otros sectores”.

Francos señaló que seguirá a cargo de las negociaciones de los proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso: “Transitamos un camino de búsqueda de consensos para aprobar la Ley Bases. Hoy iré al Senado para conversar con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque. Hemos hecho un trabajo conjunto y conversado con distintos bloques, esperamos seguir dialogando”.

Además, el Gobierno evalúa pedirles las renuncias a los directores de las empresas públicas que fueron designados por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, anticipó el nuevo funcionario a cargo de la coordinación de los ministros.

Lo adelantó Francos en su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete, tras la reunión con los ministros en el salón Eva Perón de la Casa Rosada: “No me gusta la palabra echar, yo creo que hay etapas que se cumplen, puede haber cambios de gestiones, pero no puedo decir en este momento cuáles van a cambiar”.

Más temprano el flamante jefe de Gabinete dijo: “Voy a conversar con cada uno de ellos, ver cuáles son sus programas de acción, los tiempos que tienen, y veremos. No creo que sea todo lo mismo, creo que hay que analizar. Uno no puede decir: ‘Acá no se hizo nada’, porque yo tampoco lo sé. Tengo que ponerme en el tema, ver hasta dónde se avanzó y cómo se sigue de acá para adelante”, en declaraciones.

Las frases más destacadas de Guillermo Francos como jefe de Gabinete