Fuerte denuncia a los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal

Hoy en el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, dialogamos con Carlos Zapata, Diputado provincial, comentó sobre la denuncia que realizó hacía los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) por incumplimientos como desembolsos sin respaldo que pertenecían a la partida Subsidios, Subvenciones y Becas.

En esta denuncia están vinculados, Sócrates Constantino Paputsakis, Rafael Segundo Estrada, Jorge Martín Diez Villa, Oscar Arnaldo Blasco y Fernanda del Valle Yanaquis y contra el entonces Procurador General de la Municipalidad, Juan Agustín Pérez Alsina.

Indicó que el presidente del Concejo en ese momento era Tomás Salvador Rodríguez y durante el gobierno de Sáez no se hizo nada. ”El tribunal de cuenta no hizo nada, recurrí a la Intendente Romero y tengo entendido que derivó la nota a cuentas pero ”no sabe no contesta”, considero que al final de cuenta ha incumplido con los deberes que marca la ordenanza y es mi obligación como funcionario público hacer la presentación para que el ministerio público fiscal determine si hay delito o no”, agregó.

Comentó, ”Al contador Rafael Segundo Estrada lo conozco hace mucho y le tengo un gran respeto personal y aprecio pero en estas cosas yo soy un servidor público y él tendrá que dar las explicaciones de porqué no actuó. La política se trasforma en la cuna de la corrupción cuando no se denuncia a los amigos. Respeto la amistad y dentro de la amistad está el cumplimiento de la ley. Entonces, es mi obligación. Porque sino me trasformo en cómplice”.

Para concretar el tema indicó, ”como denunciante me pasó que quedé bloqueado con una pared, esperando ver que alguien se mueva del otro lado. Considero que el doctor López Cornejo le va a dar impulso y se va a mover la denuncia”.

En relación a lo político comentó que se planea continuar el frente ”Juntos por el Cambio”. Agregó, ”Tenemos la intención que esta asociación política tenga proyección hasta el 2023 como mínimo”. En este sentido indicó que el partido, ”es una alianza provincial, el MÁS somos nosotros, todo para sumar. Pusimos el más por el acuerdo a nivel provincial. Nos referenciamos con el Junto por el Cambio nacional”, finalizó.