Galleguillo “A Jarsún no le gusta el control por eso quiere hacer creer que estoy loca”

En contacto con Andrea Lazarte, Griselda Galleguillo, Concejal por Rosario de Lerma habló sobre las acusaciones de Jarsún hacia su persona, ”no me sorprende nada, Jarsún es así. Es un personaje. No puede ser que un vicepresidente de la cámara cuente con esas características, haciendo este tipo de acusaciones infantiles sin fundamentos”.

Manifestó que el año pasado a su hermano y a ella ”los acusaron de locos” e hicieron una resolución para mandarlos al Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone y les hicieron una prueba mental para luego descontarle 4 meses de sueldo. Explicó que todo esto fue avalado por el ex intendente Jarsún.

”Hoy quiere provocar lo mismo en la comunidad diciendo que yo no estoy dentro de mi facultades mentales. Estoy pidiendo que rinda los gastos del 2019 y todavía no ha presentado la ejecución presupuestaria del 2019. Ese es su enojo. Estamos hablando de 174 millones de pesos. No se ve el reflejo de la plata que se manejó el año pasado en el municipio. No se ve obras, no ve se ayudas sociales, lo que se ve es que Jarsún con la creación del partido Todos por Salta ha solventado a candidatos a de otras localidades con nuestra plata y ha dejado de atender necesidades de nuestra gente para solventar sus aspiraciones al poder”.

En cuanto a las acusaciones dijo que no va hacer denuncias por eso y va a tomar esas cuestiones con responsabilidad. Indicó que su foco es que Jarsún demuestre en que gastó los 174 millones de pesos durante el 2019. ”Estoy segura que hay una red de corrupción en el Valle de Lerma de la cual formaban parte Jarsún, Cornejo, Yonar y Sara Gérez”, expresó.

En relación a Jarsún comentó que van a investigar a fondo sobre la declaración jurada para ver cuales son los bienes y que propiedades que tiene de manera informal por que de un momento a otro tiene empresas, propiedades, fincas y realiza grandes viajes de vacaciones, llama mucho la atención porque no quiere presentarse al Concejo a rendir cuentas. ”Vamos a solicitar información sobre la empresa JARCO donde eran socios Jarsún y Cornejo. El viernes tendremos una sesión especial en el Concejo para tratar el tema del instituto IMAC ya que se privilegió a una empresa privada con la eximición de impuestos por 50 años, empresa de la cual Jarsún es accionista”, informó.

”Hoy nos quieren volar la cabeza, nos quieren sacar del Concejo y nos acusan de barbaridades. Nosotros estamos más firmes que nunca y seguros de nuestros actos, todo el tiempo nos llegan amenazas pero no les tengo miedo. Quiero aclarar que si algo me llega a pasar, los políticos son quienes causaron ese daño”, finalizó.