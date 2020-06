García Soria: “Algunos artistas no tienen ni para comer”

En Radiomanía estuvo presente el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, para contar la situación que están viviendo muchos artistas de nuestra provincia al no poder trabajar. Salta es el reservorio cultural más importante que tiene el país, tuve la suerte de recorrer casi todas las provincias de Argentina y la cantidad y calidad de artistas que tiene Salta no se encuentra en otros lugares”.

El titular indicó que plantearon al gobierno la necesidad que está teniendo el sector artístico, sobre todo las peñas. A través de un buen protocolo se podría comenzar a movilizar nuevamente las peñas. Los artistas están pasando una situación desesperante, algunos no tienen ni para comer. No digo abramos todas, pero hagamos la prueba con una, para ver cómo nos va”.

Los artistas dejaron de trabajar desde que inició el aislamiento, lo que los dejo en una situación crítica. García Soria comentó que están buscando una alternativa para que puedan volver a trabajar ” los restaurant también podrían ser una opción para los artistas”.

Indicó también que las personas que vienen a hacer turismo en la ciudad, no deberían tener inconvenientes con la circulación por número de DNI. “Es fundamental articular, es fundamental detectar los que están incumpliendo con las normas. Tenemos que cuidar a la gente que hace bien las cosas, se ha notado mucho en la última semana, en el ciudadano de a pie que salían sin barbijo, de a seis para hacer las compras. Los comerciantes deben hacer cumplir los protocolos y cumplir ellos también”.

En el final fue consultado por gente que llegó de Perico y que estuvo hoy en la feria de San Martín esq. General Paz, el funcionario dijo que es una situación rara porque hay controles en la cornisa.